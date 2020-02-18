Последнее обновление: 18.02.2020 20:40

ЕЭК обнулит ввозную таможенную пошлину на электромобили

Коллегия ЕЭК 18 февраля поддержала проект решения Совета ЕЭК об установлении нулевой ставки ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа ЕАЭС на электромобили до конца 2020 года.

Данное решение будет распространяться и на ввоз автомобилей физическими лицами.

По словам главы Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича, эта мера будет способствовать формированию в ЕАЭС рынка электромобилей, развитию их производства и зарядной инфраструктуры.

«Прежде всего, для формирования рынка электромобилей ЕАЭС опережающими темпами должна создаваться инфраструктура и зарядные станции. Второй вопрос - производство собственных электромобилей. Три страны уже активно этим занимаются», - сказал Мясникович.

Ранее в отношении электромобилей уже применялась ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% - с сентября 2016 года по август 2017 года. За это время импорт, к примеру, в Беларусь увеличился в физическом отношении почти в 4 раза, в стоимостном – в 8 раз. Вместе с тем, объем ввоза и продаж электромобилей в других государствах Союза показал, что применение нулевой ставки на протяжении менее года не позволило достичь планируемых результатов по формированию рынка электромобилей. Кроме того, ограничением стало то, что мера не действовала в отношении физических лиц.

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