Власти КНР призвали стимулировать внутреннее потребление в условиях коронавируса

Власти Китая обнародовали перечень мер, нацеленных на стимулирование внутреннего потребления как драйвера экономического роста. Согласно документу, опубликованному в пятницу на сайте Государственного комитета по делам развития и реформе КНР, в список предложений вошли снижение импортных пошлин на некоторые потребительские товары, а также повышение конкурентоспособности отечественных товаров и услуг.

«Потребление является драйвером экономического роста. Для того, чтобы стимулировать потребление, улучшить потребительскую среду, содействовать развитию внутреннего рынка, предлагается ряд мер, - сказано в заявлении ведомства. - Среди них повышение конкурентоспособности отечественных товаров и услуг, <...> улучшение импортных поставок. В частности, принятие мер по снижению импортных пошлин на потребительные товары, корректировка и оптимизация акцизных сборов на некоторые товары».

В список предложений вошли дальнейшая реализация политики беспошлинной торговли. В частности, открытие новых магазинов duty free, развитие туристической отрасли, создание новых продуктов и услуг в этой области. В документе также подчеркивается важность развития логистической инфраструктуры, в том числе с точки зрения развития электронной коммерции, а также ускорение развертывания коммерческого использования технологий связи пятого поколения 5G, передает ТАСС.

Как ранее заявил заместитель главы Комитета по контролю и управлению государственным имуществом КНР Жэнь Хунбинь, «вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, оказала негативное влияние на экономику Китая, однако в большей степени пострадали предприятия, ориентированные на потребителя».