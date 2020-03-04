Индекс PMI сферы услуг Китая в феврале опустился до минимума за 14 лет

Индекс деловой активности (PMI) непроизводственного сектора Китая в феврале опустился на 25,3 пункта до 26,5, что является минимальным значением с ноября 2005 года.

Об этом говорится в опубликованном в среду докладе китайского делового издания Caixin, передает ТАСС.

Как сообщается, "на фоне неопределенности, вызванной вспышкой коронавируса, оптимизм в сфере услуг заметно ослабел, опустившись до рекордно низкого уровня". Вместе с тем, "несмотря на негативную динамику, уже наметилась тенденция к расширению индекса".

В понедельник Caixin также опубликовал индекс деловой активности (PMI) производственного сектора китайской экономики, который в феврале составил 40,3 - минимальное значение с апреля 2004 года.

"Шок от эпидемии нового коронавируса для китайской экономики очевиден", - сказал глава аналитического центра Caixin, главный экономист издания Чжун Чжэншэн, его слова приводятся в докладе. "Политика поддержки промышленного сектора, малых и микропредприятий, затронутых вспышкой заболевания, оказала заметное влияние на производственный сектор, - указал он. - В то время как сектор услуг пострадал сильнее, прежде всего от потери денежных потоков, которую практически невозможно компенсировать".

По данным Государственного статистического управления КНР, PMI сферы услуг в феврале сократился до 29,6. Индекс деловой активности производственного сектора упал до 35,7.

Индекс PMI, который подсчитывает издание Caixin, пришел на смену индексу, который рассчитывали экономисты британского банка HSBC. Показатели Caixin и официальные данные не всегда совпадают, что обусловлено различиями в методиках мониторинга и подсчета.

Значение PMI и входящих в него субиндексов в 50 пунктов расценивается экспертами как сохранение активности сектора экономики на одном уровне. Увеличение индекса выше этого показателя указывает на рост активности в отрасли, а уменьшение - на ее снижение.