Срочные вклады населения РБ в феврале 2020 г. в рублях выросли на 0,57%

Население Беларуси в феврале 2020 года на 0,57% увеличило объем рублевых срочных (безотзывных) депозитных вкладов в банках страны. Срочные вклады населения в валюте за прошлый месяц снизились на 0,43%.

Об этом говорится в опубликованном Нацбанком РБ отчете.

Объем срочных депозитных вкладов физических лиц в белорусских рублях за февраль 2020 года вырос на 29,8 млн. рублей или 0,57% и на 1 марта 2020 года составил 5,2949 млрд. рублей.

Объем переводных вкладов населения в белорусских рублях в феврале 2020 года вырос на 161,8 млн. рублей или 5,50% и на 1 марта 2020 года составил 3,1055 млрд. рублей.

Объем срочных депозитных вкладов физических лиц в валюте за февраль 2020 года снизился на $26,4 млн. или 0,43% и на 1 марта 2020 года составил $6,1724 млрд. или 13,7892 млрд. рублей.

Объем переводных вкладов населения в валюте в феврале 2020 года вырос на $51,9 млн. или 3,83% и на 1 марта 2020 года составил $1,4075 млрд. или 3,1444 млрд. рублей.

Таким образом, на 1 марта 2020 года объем срочных валютных вкладов населения в 2,6 раза превышал объем срочных рублевых вкладов, а доля таких депозитов в общем объеме срочных банковских депозитов населения составляет 72,26%.