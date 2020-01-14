Последнее обновление: 14.01.2020 13:21

Население Беларуси в 2019 году увеличило объем денежных вкладов в банках

Население Беларуси в 2019 году увеличило объем как рублевых, так и валютных срочных (безотзывных) депозитных вкладов в банках страны.

Об этом говорится в опубликованном Нацбанком РБ отчете.

Объем срочных депозитных вкладов физически лиц в белорусских рублях за 2019 год вырос на 1,121 млрд. рублей или 27,9% с 4,011 млрд. рублей на 1 января 2019 года до 5,131 млрд. рублей на 1 января 2020 года.

Объем переводных вкладов населения в белорусских рублях за 2019 год вырос на 273,4 млн. рублей или 9,9% с 2,757 млрд. рублей на 1 января 2019 года до 3,031 млрд. рублей на 1 января 2020 года.

Объем срочных депозитных вкладов физически лиц в валюте за 2019 год вырос на $118,5 млн. или 1,94% с $6,098 млрд. на 1 января 2019 года до $6,216 млрд. на 1 января 2020 года.

Объем переводных вкладов населения в валюте за 2019 год вырос на $286,5 млн. или 27,68% с $1,035 млрд. на 1 января 2019 года до $1,322 млрд. на 1 января 2020 года.

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