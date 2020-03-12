Предсказавший кризис 2008 года экономист сообщил о новом финансовом крахе

Глобальную экономику ждет очередной финансовый кризис, который может оказаться серьезнее предыдущего.

Такой вывод сделал экономический прогнозист и аналитик Джесси Коломбо, который предсказал кризис 2008 года, сообщает РБК со ссылкой на The Independent.

По его словам, на мировых рынках назрели новые «пузыри», которые могут лопнуть в любой момент. Коломбо утверждает, что экономика уже давно идет к рецессии и коронавирус может послужить спусковым крючком для начала нового кризиса.

Эксперт заявил, что еще летом прошлого года нашел «пузыри» более чем на 20 рынках европейской недвижимости, американских ценных бумаг, кредитов, стартапов, корпоративных долгов.

По мнению Коломбо, эти «перегретые» сейчас рынки способствовали восстановлению экономики в последние 12 лет. Но сейчас они все ближе к дефолту. Одним из наиболее опасных он считает кредитный «пузырь» Китая, который обусловлен расходами на инфраструктуру.

Новый кризис, как говорит аналитик, будет хуже финансового краха 2008 года, поскольку с того времени общий объем долговых обязательств в разных сегментах экономики вырос на $100 трлн.

Мировой экономический кризис 2008 года начался с лопнувшего в 2007 году ипотечного «пузыря» в США, когда заемщики массово прекращали платить по кредитам, которые выдавались без обеспечения. Он привел в том числе к банкротству американского инвестиционного банка Lehman Brothers, считающегося наиболее острой фазой кризиса.

В 2018 году Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что спустя десять лет после краха большинство экономик так и не вернулось к докризисному состоянию. В МВФ пришли к выводу, что сокращение инвестиций привело к дефициту капитала. Также отмечено, что кризис вызвал спад рождаемости и замедление миграции в развитые страны, что затормозило рост рабочей силы.