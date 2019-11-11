Последнее обновление: 11.11.2019 16:41

Деловые настроения в мире упали до самого низкого уровня с 2009 года

Настроения в мировой экономике ухудшились до самого низкого показателя с кризисного 2009 года, сообщил в понедельник, 11 ноября, мюнхенский институт экономических исследований ifo по результатам опроса 1230 экспертов из 117 стран.

Барометр деловых настроений в четвертом квартале 2019 года упал в годовом исчислении с минус 10,1 до минус 18,8 пункта.

Это самый худший показатель со второго квартала 2009 года, когда финансовый кризис охватил почти все регионы мира, передает DW.

"Мировая конъюнктура продолжает охлаждаться. Эксперты прогнозируют значительно более слабый экономический рост в мировой торговле, ослабление частного потребления и снижения инвестиций", - констатировал глава ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest).

По словам Фюста, эксперты заметно пессимистичнее оценивают и текущую ситуацию, и перспективы в связи с торговыми конфликтами и такими рисками, как "Брекзит". "Экономический климат ухудшился почти во всех регионах", - отметил глава ifo. При этом в странах с быстро развивающейся экономикой пессимистично оценивается в первую очередь текущая ситуация, а в индустриальных странах - перспективы на ближайшие месяцы.

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