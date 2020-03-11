Румас: Людям как-то нет никакого смысла волноваться из курса белорусского рубля

Премьер Беларуси Сергей Румас назвал предсказуемой ситуацию на валютном рынке, отметив, что людям нет смысла волноваться из-за курса белорусского рубля, в том числе и благодаря взвешенной валютной политике Нацбанк РБ.

«Вы видите, что произошел отскок (ред. - укрепление курса белорусского рубля) и никакой паники на валютном рынке в Беларуси нет. Очередей в обменниках нет. Я думаю, что ситуация на валютном рынке будет выравниваться. Национальный банк проводит взвешенную валютную политику. И как-то людям волноваться нет никакого смысла. Ситуация стабильна и предсказуема», - заявил сегодня Сергей Румас, комментируя ситуацию на валютном рынке страны.