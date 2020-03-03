Латвия предлагает Беларуси соглашение о сотрудничестве в области транспорта и логистики

Латвия предлагает Беларуси заключить соглашение о сотрудничестве в области транспорта и логистики.

Проект соответствующего договора министру транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексею Авраменко передал заместитель госсекретаря Министерства сообщения (транспорта) Латвии Улдис Рейманис в ходе своего рабочего визита в Минск.

ОБ этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса Латвии.

«Латвия и Беларусь имеют общее видение как перспектив развития двустороннего сотрудничества, так и стратегического партнерства для обеспечения интегрированной интермодальной цепочки логистических соединений с тем, чтобы реализовать и облегчить движение нового грузопотока между Европой и Азией», - говорится в сопроводительном письме к проекту соглашения.

Проект документа подготовлен Министерством сообщения Латвии совместно с работающими в отрасли предпринимателями и может быть подписан во время визита Лукашенко в Латвию в апреле этого года. В документ включены предложения отраслевых предпринимателей белорусским партнерам по всем отраслям транспорта, в том числе конкурентоспособное предложение использовать инфраструктуру латвийских портов для обеспечения белорусских поставок нефти и наращивания экспортного потока белорусских товаров.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш 16 января после встречи с Лукашенко в Минске заявил журналистам, что правительство республики заинтересовано в организации транспортировки нефти через латвийские порты в Беларусь. По его словам, можно транспортировать нефтепродукты из Беларуси через Латвию, а также можно обсуждать возможности импорта нефти со всего мира через Латвию в Беларусь.