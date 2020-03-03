Газпром снизил цену на газ для Болгарии на 40%

Премьер Болгарии Бойко Борисов заявил, что Газпром снизил цену на газ для республики на 40%.

«Газпром» сегодня нам передал подписанный договор с самым большим снижением цены на природный газ, более чем на 40%», - объявил Борисов на пресс-конференции, передает ТАСС.

Он определил это событие как «символичный подарок» к 142-й годовщине освобождения Болгарии в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг., которая отмечается 3 марта, подчеркнув, что диверсификация и конкуренция реально снижают цены на голубое топливо.