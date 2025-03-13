Казахстан введет на шесть месяцев запрет на ввоз яиц. Такое решение принято на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики, которое состоялось в правительстве.

В частности, как сообщают казахстанские СМИ, временный запрет на ввоз яиц на территорию Казахстана планируется ввести с 1 апреля.

Ранее сообщалось, что в Казахстане заключили меморандум о стабилизации цен на яйца. Союз птицеводов и ассоциация приняли на себя обязательство по обеспечению стабильности отпускных цен со складов птицефабрик, а также в своих фирменных магазинах. Союз торговых сетей обеспечит соблюдение торговыми сетями размера предельной торговой надбавки на этот продукт.

Учитывая значительную волатильность цен на картофель и сезонное сокращение запасов в стране, на заседании обсудили возможность беспошлинного ввоза картофеля из третьих стран до нового урожая. Соответствующее обращение будет направлено в Евразийскую экономическую комиссию.

Принимая во внимание задачу по обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами, по итогам обсуждения принято решение продлить запрет на вывоз с территории Казахстана бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом.

Для увеличения производства мясной продукции принято решение продлить запрет на вывоз маточного поголовья скота и установить количественные ограничения на вывоз бычков и баранчиков. Приказ будет принят Министерством сельского хозяйства.