США отменили правило IRS о сборе данных с DeFi-платформ

Палата представителей США проголосовала за отмену правила IRS, требовавшего от DeFi-платформ собирать и предоставлять данные о пользователях. Об этом сообщил конгрессмен Майк Кэри, подготовивший резолюцию совместно с сенатором Тедом Крузом.

За принятие документа выступил 291 член Конгресса. Теперь он будет направлен для повторного голосования в Сенат, прежде чем попасть на стол президента США Дональда Трампа.

Правило представлено в декабре 2024 года. Оно обязывало «кастодиальных брокеров» собирать налоговую форму 1099, в которую входят данные о платежах, не связанных с традиционной занятостью. Это распространялось, например, на выигрыши, ренту и роялти.

Кэри заявил, что отмена требования поможет сохранить инновации в секторе цифровых активов в США и предотвратить утечку компаний за границу. По его словам, правила IRS создают избыточное давление на американские DeFi-компании и посягают на приватность налогоплательщиков.

Правило уже стало предметом судебных разбирательств. 27 декабря 2024 года организации Blockchain Association, Texas Blockchain Council и DeFi Education Fund подали иск против IRS, назвав новые требования «угрозой развитию технологий».

В Белом доме ожидают, что Трамп подпишет резолюцию Кэри и Круза. 4 марта в администрации президента заявили, что правило IRS ограничивает инновации, создает риски для конфиденциальности данных налогоплательщиков, а также накладывает значительные обязательства на американские DeFi-компании, что может ограничить их развитие.

Напомним, 9 марта назначенный Трампом «криптоцарь» Дэвид Сакс отверг идею налогообложения криптотранзакций для наполнения национального биткоин-резерва.