Porsche потеряла треть прибыли в 2024 году

Компания Porsche оставит дивиденды за 2024 год на уровне прошлого года, хотя ее чистая прибыль сократилась на 30,4%. Об этом пишет Reuters.

Производитель люксовых авто объясняет это ростом расходов и падением спроса в Китае.

Из-за "постоянно сложной среды" Porsche снизила среднесрочный целевой показатель рентабельности до 15-17% против предыдущих 17-19%.

Кроме того, компания сокращает штат - в 2024 году планируют уволить 2 тыс. сотрудников в дополнение к ранее объявленным 1900. Во второй половине года Porsche начнет переговоры с профсоюзами о дальнейших сокращениях.

В прошлом месяце акции компании потерпели рекордное падение после предупреждения, что рентабельность в 2025 году составит лишь 10-12% из-за снижения прибыли на €800 млн. Это стало следствием возвращения к выпуску моделей с двигателями внутреннего сгорания и гибридов.

Porsche также борется со снижением продаж в Китае, своем крупнейшем рынке, где они упали на 28%. Как и материнская компания Volkswagen, автоконцерн пытается сократить расходы, чтобы достичь долгосрочной рентабельности в 20%.