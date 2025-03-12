ЦБ РФ аннулировал выпуск структурных облигаций с привязкой к биткоин-ETF

Выпуск двух российских структурных облигаций, привязанных к стоимости первой криптовалюты, отложен по решению ЦБ.

Речь идет о продуктах компаний «Финам» и «Румберг Кэпитал». Заявленный объем эмиссии планировался на уровне $2,15 млн и 200 млн рублей соответственно. Доходность облигаций зависела от показателей биткоин-ETF компании BlackRock, пишет газета «Коммерсант».

Облигации предназначались для квалифицированных инвесторов, расчеты осуществлялись в рублях, а сама криптовалюта не приобреталась.

По информации источников издания, ЦБ принял решение в условиях не до конца проработанного законодательства. В ближайшее время участники рынка ожидают появления новых продуктов, привязанных к стоимости криптовалют.

Напомним, на конец февраля отток средств из биткоин-ETF приблизился к $3 млрд.