Бразильская биржа потеряла более 7% после подтверждения первого случая коронавируса

Основной индекс Ibovespa сан-паульской фондовой биржи упал на 7,3% на фоне известий о подтверждении первого случая коронавируса в Бразилии.

Об этом свидетельствуют данные по итогам завершившейся в среду торговой сессии площадки, начавшей работу после карнавала, передает ТАСС.

Уже менее чем через полчаса после начала торгов Ibovespa потеряла более 5600 пунктов, опустившись на 4,93% до 108 206 пунктов. На закрытии этот показатель составил 105 380 пунктов. Отрицательная динамика биржи Сан-Паулу в значительной степени повторила аналогичные тенденции азиатских и европейских площадок, указывают местные аналитики.

Одновременно с этим курс национальной валюты зафиксировал очередной исторический минимум в 4,44 реала за доллар. Полностью компенсировать дневное падение реала (-1,08%) не удалось даже за счет предпринятой ЦБ страны валютной интервенции. В середине дня регулятор продал 10 тыс. контрактов на продажу валюты через своп-операции на общую сумму 1,5 млрд долларов.

Из бразильских компаний, бумаги которых котируются на сан-паульской бирже больше других потеряли авиакомпании: акции перевозчиков Gol ("Гол") и Azul ("Азул") упали на 15,2% и 13,4% соответственно, а крупного туроператора CVC - на 9, 33%. Бумаги горнодобывающей Vale ("Вале") потеряли 9,42% стоимости, а нефтегазовой Petrobras ("Петробраз") - 9, 59% (обыкновенные акции) и 8,03% (привелегированные акции).

В среду утром Минздрав страны подтвердил информацию о первом в стране случае коронавируса у 61-летнего пациента в Сан-Паулу, прибывшего из Италии. Всего в стране врачи подозревают 20 случаев коронавируса в разных штатах. 12 пациентов прибыли из Италии.