ЦБ Бразилии интервенциями пытается удержать курс реала

Резкое падение бразильского реала превысило болевой порог финансовых властей страны. Как сообщает Reuters, ЦБ Бразилии вышел на валютный рынок с интервенциями, продавая доллары из резервов, чтобы поддержать курс.

С начала года реал обесценился на 7% к доллару и обновил исторический минимум на торгах в четверг (4,3825 реала за доллар). В годовом выражении реал потерял 10%, и стал худшей из 24 валют Emerging Markets, которые отслеживает Bloomberg. В ответ бразильский ЦБ второй раз за последние 3 месяца распечатал ЗВР размером 360 млрд долларов и начал продавать валюту на рынке своп, закачав в рынок в общей сложности около 1 млрд. В пятницу операции повторились на ту же сумму.

Всего неделю назад министр экономики Бразилии Паоло Гуэдес заверял, что слабость реала не вызывает беспокойства, а глава центробанка Роберто Кампос Нето указывал, что, несмотря на девальвацию, инфляционные ожидания остаются в норме, напоминает FT.

Но рынок «проверил» заявления властей, и они решили вмешаться, констатирует экономист Oxford Economics Филипе Камарго Последний раз ЦБ Бразилии продавал валюту из резервов в ноябре, когда реал пробивал отметку 4,2 за доллар/

После притока валюты из ЗВР реал резко укрепился: чуть больше, чем за сутки, курс доллара удалось сбить на 2% - с 4,38 до 4,29 реала.

По экономике Бразилии бьет падение цен на нефть и сырье: 20% ее экспорта приходится на углеводороды и продажу за рубеж железной руды. Эпидемия коронавируса, обвалившая цену барреля на 15%, а цены на металлы - почти 10%, сулит сокращение притока валюты и разрастание «дыры» в платежном балансе, которая приближается к отметке 50 млрд долларов в год, отмечает finanz.ru.

В 2017-19 годах ее удавалось покрывать за счет притока спекулятивного капитала на рынок облигаций. Но в 2020-м он предсказуемо иссяк: ЦБ Бразилии последовательно снижает процентные ставки (с 13% в 2015 году до текущих 4,25%), а с ними падает доходность бразильских активов.

«На фоне эрозии кэрри-трейда реал подешевеет до 4,5 за доллар к концу года», - считают в Сapital Economics.

2 млрд долларов, потреченных бразильским ЦБ, - это «ничто», заявил Reuters трейдер на бирже Сан-Паоло: «Они смогли остановить девальвацию и укрепить реал, по крайней мере сегодня, но фундамент по-прежнему очень хрупкий. Пока ставки идут вниз, темпы роста (экономики) замедляются, рынок будет пытаться выкупить доллар».