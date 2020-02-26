Россия выделила Беларуси квоту на добычу рыбы на 2020 год

Россия выделила Беларуси квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов в своей исключительной экономической зоне на 2020 год в объеме 7335 тонн.

Как сообщает Минсельхозпрод РБ, Беларусь сможет отловить в Баренцевом море 4 171 тонн трески, 1 664 тонн пикши, 500 тонн креветки северной. В Балтийском море квота Беларуси составляет 100 тонн трески, 800 тонн шпрот (килька), 100 тонн сельди балтийской (салака).

Данное решение принято в рамках исполнения протокола, подписанного на Семнадцатой сессии Российско-Белорусской смешанной Комиссии в области рыбного хозяйства, которая состоялась 24 декабря 2019 года в г. Минске.

«Белорусская сторона вновь обратилась к Российской стороне с просьбой увеличить и закрепить на долгосрочной основе ежегодный объем квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в Баренцевом море до 9 000 тонн», - говорится в сообщении ведомства. Просьба будет рассмотрена в конце текущего года.