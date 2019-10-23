Китай пустил белорусские рыбные консервы на свой рынок

Расположенный на побережье Тихого океана Китай решил обогатить полки продовольственного ритейла рыбными консервами белорусского производства.

Как сообщило посольство РБ в Китае, 7 белорусских производителей рыбной продукции получили аккредитацию в Китае и с 22 октября могут поставлять приготовленную и консервированную рыбную продукцию в эту страну.

Доступ на китайский рынок получили СП "Санта-Бремор", ООО "Баренцево", ООО "Камчатская рыба", ЗАО "ДГ-Центр", СООО "Вкус рыбы плюс", ООО "Неофиш" и ЧПУП "15 авеню".

Примечательно, что аккредитацией данных частных предприятий в Главном таможенном управлении Китая занимались Министерство сельского хозяйства РБ и посольство РБ в Китае.