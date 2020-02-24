Последнее обновление: 24.02.2020 21:38

Dow Jones потерял более 1000 пунктов на экспансии нового коронавируса

Американский промышленный индекс Dow Jones рухнул при открытии торгов в понедельник более чем на 1000 пунктов из-за опасений, связанных с распространением коронавируса нового типа.

Так, по состоянию на 21:20 (GMT+3) Dow Jones потерял 1042,27 пункта (3,60%) и находится на отметке 27950,14. Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний США, также снизился - на 118,93 (3,58%) до отметки 3219,72. Индекс электронной биржи NASDAQ обвалился на 385,24 (3,99%) до уровня 9197,86.

Телекомпания CNN отмечает, что падение американских биржевых индексов связано в первую очередь с распространением нового коронавируса (2019-nCoV). По ее данным, все больше компаний на рынке опасаются не достичь запланированного уровня прибыли.

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