Центробанки остановили падение рынков вливаниями на $270 млрд

Усилия ведущих центробанков мира позволили остановить панические распродажи: на торгах во вторник фондовые индексы, цены на сырье и валюты развивающихся стран синхронно прервали падение и вернулись к росту.

В понедельник Народный банк Китая влил в банковскую систему 1,2 триллиона юаней (173 млрд долларов) через операции обратного репо, что стало крупнейшей разовой «инъекцией» ликвидности с 2004 года. Во вторник вторник НБК добавил еще 500 млрд юаней (72 млрд долларов) дополнительных кредитов.

Во вторник к «печатному станку» вернулось руководство Банка Японии. Регулятор провел операцию выкупа активов на 750 млрд иен, закачав в рынки 6,9 млрд долларов в пересчете по курсу. Днем к азиатским ЦБ присоединится Европейский центробанк, выдающий еженедельную порцию кредитов (MRO) под 0% годовых, а вечером - Федеральная резервная система США.

ФРБ Нью-Йорка проведет очередной выкуп казначейских векселей на 7,625 млрд долларов. В среду, 5 февраля, последует аналогичная операция на такую же сумму. В результате за трое суток рынки получат как минимум 268 млрд долларов дополнительной ликвидности.

На этом фоне индекс MSCI Emerging Markets прибавляет 1,4%, до 1074,72 пункта, индекс валют MSCI растет на 0,3%, до 1646,43 пункта, передает finanz.ru.

После обвала на 18% за месяц дорожает нефть: фьючерсы на сорт Brent растут на 0,7%, до 54,8 доллара за баррель. Контракты на WTI в плюсе на 1,4% и торгуются по 50,85 доллара за бочку.

Резко дорожают промышленные металлы: алюминий - на 3,38%, медь - на 2,17%. Фондовые торги в Европе начались ростом индексов на 0,7-1,4%. Сводный панъевропейский EuroStoxx50 за два часа торгов прибавил 1,21%, оттолкнувшись от «дна» за два месяца.

Фьючерс на индекс S&P растет на 0,73%, сигнализируя об открытии в плюс американских бирж. Shanghai Composite, накануне рухнувший на 8%, завершил торги ростом на 1,34%.

На МосБирже индекс РТС прибавляет 0,92%, индекс МосБиржи - 0,46%. Курс доллара к 13.12 мск снизился на 44 копейки, до 63,2875 рубля. Евро подешевел на 46 копеек - до 69,97 рубля.