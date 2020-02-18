Беларусь намерена отказаться от директивного кредитования с 2021 года

Власти Беларуси намерены отказаться от директивного кредитования с 2021 года, подтвердил сегодня глава Банка развития РБ Андрей Жишкевич.

"С 2021 года директивное кредитование должно в принципе исчезнуть, а 2020 год обозначен как год завершающий. Новые проекты уже не включаются в директивное кредитование, заканчивается финансирование проектов, которые были начаты в предыдущие годы. Думаю, это действительно произойдет, потому что концептуально откат от директивного кредитования поддерживается на всех уровнях государственного управления", - сказал Жишкевич, которого цитирует БелТА.

О планах Беларуси отказаться от директивного кредитования с 2021 года обмолвился премьер Беларуси Сергей Румас 11 февраля на заседании Совмина РБ.

«Обращаю внимание, что в 2020 году необходимо обеспечить завершение начатых инвестиционных проектов за счет директивных кредитов. Перенести неиспользованные лимиты на 2021 год уже не получится», – сказал Румас, отметив план директивного кредитования на 2019 год освоен на 99,6%.

«Однако, чтобы обеспечить такой хороший результат, потребовалось 11 раз корректировать лимит (директивного кредитования – ред.)», - сказал тогда премьер.

В связи с отменой директивного кредитования с 2021 года Банк развития с 2021 года готовится к работе в режиме самостоятельного отбора проектов.

"Обсуждается переход к механизму субсидирования не кредитных продуктов, а инвестиционных расходов", - пояснил Жишкевич.