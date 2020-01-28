Последнее обновление: 28.01.2020 10:40

Банк развития Беларуси профинансирует госпрограммы на 1 млрд. рублей в 2020 году

Правительство Беларуси постановлением №41 от 24 января 2020 года утвердило план финансирования Банком развития государственных программ и мероприятий в 2020 году.

Согласно документу, объем финансирования составит 966,77 млн. рублей (примерно $460 млн.) Из этой суммы 509,92 млн. рублей будет выделено на директивное кредитование. Оставшиеся 456,85 млн. рублей будут израсходованы на «недирективное» кредитование

В перечень мероприятий, требующих недирективного кредитования, включены финансирование строительства (реконструкции) спортивных объектов, дорог, мостов, путепроводов и взлетной полосы в Национальном аэропорте.

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