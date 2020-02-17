Последнее обновление: 17.02.2020 11:03

ВВП Японии в октябре-декабре упал на 6,3%

Категории: Япония ВВП

Валовой внутренний продукт (ВВП) Японии в октябре - декабре 2019 года сократился в годовых цифрах на 6,3 п. п., что стало его самым крупным падением со второго квартала 2014 года. Уменьшение ВВП зафиксировано впервые за последние полтора года, говорится в опубликованном в понедельник официальном докладе правительства страны.

По его мнению, это вызвано в первую очередь негативными последствиями проведенного в октябре прошлого года повышения потребительского налога на операции купли-продажи с 8 до 10%. В результате объем частного потребления, которое формирует в Японии примерно 60% ВВП, упал в последнем квартале прошлого года на 2,9 процентных пункта, передает ТАСС.

Правительство указало также на влияние тайфуна «Хагибис», серьезно нарушившего в минувшем октябре движение транспорта и производственные цепочки в центральной Японии. В правительстве страны, отмечает информационное агентство Киодо, опасаются, что негативные тенденции в экономике продолжатся и в первом квартале нынешнего года уже в связи с влиянием вспышки нового коронавируса, которая, в частности, уже вызвала резкое сокращение притока иностранных туристов в страну

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