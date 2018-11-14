ВВП Японии снизился в III квартале из-за стихийных бедствий и сокращения экспорта

ВВП Японии снизился сильнее, чем ожидалось, в третьем квартале из-за стихийных бедствий и сокращения экспорта, указавшего на то, что протекционистская торговая политика начинает оказывать давление на зарубежный спрос.

Тем не менее правительство Японии вновь сообщило, что умеренное восстановление экономики продолжается, связав снижение ВВП с тайфунами и землетрясением, которые привели к временной приостановке работы заводов и ударили по потреблению.

Однако некоторые аналитики сказали, что разовые факторы не объясняют снижение ВВП, указав на вызывающее тревогу сокращение экспорта на фоне замедления спроса в Китае и усиливающихся торговых противоречий.

Годовое снижение ВВП в июле-сентябре оказалось более сильным, чем сокращение на 1 процент, которого в среднем ждали аналитики, в то время как в предыдущем квартале ВВП Японии вырос на 3 процента, показали официальные данные в среду.

Экспорт снизился на 1,8 процента в третьем квартале - максимально более чем за три года. Капзатраты, которые в апреле-июне выросли на 3,1 процента, в третьем квартале снизились на 0,2 процента, впервые за два года.

Аналитики предупредили, что ожидаемое восстановление экономики в текущем квартале может оказаться не таким существенным, как ожидалось, а в 2019 году рост может приостановиться на фоне усиления воздействия торговых конфликтов.

Частное потребление, на которое приходятся около 60 процентов ВВП, сократилось на 0,1 процента в июле-сентябре на фоне снижения расходов населения на путешествия, жилье и еду вне дома.