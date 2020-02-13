Банк развития в 2019 году профинансировал 835 проекта МСП

В 2019 году по соглашениям, заключенным с банками-партнерами и лизинговыми организациями, Банк развития профинансировал 835 проектов малого и среднего предпринимательства, сообщила пресс-служба банка.

Общий объем заключенных кредитных договоров (договоров финансовой (аренды) лизинга) составляет 131,4 млн. рублей. Общая стоимость проектов, профинансированных за счет ресурсов Банка развития, составляет порядка 178,3 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в общем портфеле поддержки субъектов МСП занимают проекты в сфере транспорта (пассажирские и грузоперевозки) – 45%, в производстве – 29%, сфере услуг – 8%.