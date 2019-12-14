Последнее обновление: 14.12.2019 14:55

Правительство РБ предоставит гарантию по кредиту Заводу горного воска

Правительство Беларуси предоставит Беларусбанку гарантию в погашении кредита открытому акционерному обществу «Завод горного воска», следует из постановления №858 от 12 декабря 2019 года.

Сумма предоставляемого заводу кредита составляет 30 142 237,09 евро. Плата за гарантию составляет 1% от суммы кредита.

Кредит предоставляется для реализации инвестиционного проекта «Строительство производства высокоочищенного парафина, масел, смазок, СОЖ, модельных составов с реконструкцией энергетического комплекса».

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