Нацбанк РБ не смог продать свои рублевые облигации

Участники финансового рынка Беларуси проигнорировали объявленные на 12 февраля Нацбанком РБ аукционы по размещению краткосрочных облигаций на сроки 91 и 364 дня.

«Аукцион со сроком обращения облигаций 91 день признан несостоявшимся по причине поступления только одной заявки. Аукцион со сроком обращения облигаций 364 дня признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок», - сообщил регулятор.

Причина отказа банков от покупки облигаций Нацбанка РБ, скорее всего, заключается в низкой доходности этого инструмента и относительного «длинного» срока обращения облигаций. Так, единственный участник, подавший заявку на 20 млн. рублей, запросил доходность в 6,8998% годовых. Такая ставка соответствует уровню доходности облигациям со сроком обращения в 91 день, которые удалось регулятору разместить на аукционе в январе текущего года на сумму 111,88 млн. рублей.

Одновременно, в среду, 12 февраля. Нацбанк РБ провел депозитный аукцион по американскому способу на срок 7 дней.

К аукциону было допущено 23 заявки от 20 банков со ставками от 8,88 % до 8,89 % годовых на общую сумму 3102,0 млн. рублей. Принято решение установить объем депозитов в сумме 3102,0 млн. рублей, средневзвешенная ставка составила 8,89 % годовых, удовлетворено 23 заявки от 20 участников. Срок 7 дней и доходность в 8,89% годовых куда больше устраивает участников рынка.

Между тем, доходность подобных операций скоро снизится из-за снижения с 19 февраля ставки рефинансирования на 25 базисных пунктов до 8,75%.