Последнее обновление: 08.08.2019 11:02

Беларусь разместила в РФ гособлигации на 10 млрд. российских рублей

Беларусь в среду, 7 августа 2019 года, осуществила размещение номинированных в российских рублях 2-х выпусков трехлетних государственных облигаций на российском финансовом рынке на сумму 10 млрд. рублей, сообщило сегодня Министерство финансов РБ.

Купонный доход по двум выпускам выплачивается каждые 6 месяцев, начиная с 5 февраля 2020 года, исходя из процентной ставки 8,65% годовых.

По данным Минфина, 93% облигаций приобретены российскими инвесторами (78% - юрлица, 15% - физлица), оставшиеся 7% - нерезидентами РФ. Спрос на облигации составил порядка 45 млрд. российских рублей.

Проспект эмиссии ценных бумаг Беларуси на общую сумму 30 млрд российских рублей, включающий пять выпусков облигаций серий 03-07, в том числе два выпуска сроком три года на общую сумму 10 млрд российских рублей и три выпуска сроком пять лет на общую сумму 20 млрд российских рублей был зарегистрирован 4 июля 2019 года.

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