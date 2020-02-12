Правительство Беларуси допускает отказ от госрегулирования цен на сахар

Правительство Беларуси рассматривает вопрос о целесообразности отказа от государственного регулирования цен в сахарной отрасли страны.

"Считается вся себестоимость полностью, экспортные контракты, пересматривается вся структура продаж. Рассмотрение будет комплексным", - сказал первый вице-премьер Дмитрий Крутой после итоговой коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

С октября в Беларуси введено временное регулирование цен на сахар путем установления предельных минимальных цен и предельной максимальной торговой надбавки.

В свою очередь замминистра МАРТ Андрей Картун признал, что введение ценового регулирования на сахар не только решает полностью проблемы эффективности его производства в стране, но и ухудшает показатели работы кондитерской отрасли при использовании белорусского сахара.

"У нас есть приказ концерна "Белгоспищепром", который фактически предписывал для кондитерской отрасли брать сахар только у конкретных поставщиков, естественно, белорусского производства. В этих действиях мы усматриваем нарушение антимонопольного законодательства, и соответствующее предупреждение МАРТ в отношение концерна уже подготовлено", - пояснил замминистра.