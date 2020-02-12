Крутой: Регулирование цен на сахар снижает рентабельность кондитерской отрасли

Первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой после итоговой коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли высказал мнение, что введение ценового регулирования на сахар не решает полностью проблемы эффективности его производства в стране, причем одновременно это ухудшает показатели работы отечественной кондитерской отрасли при использовании белорусского сахара.

"У нас есть приказ концерна "Белгоспищепром", который фактически предписывал для кондитерской отрасли брать сахар только у конкретных поставщиков (естественно, белорусского производства). В этих действиях мы усматриваем нарушение антимонопольного законодательства, и соответствующее предупреждение МАРТ в отношение концерна уже подготовлено", - пояснил замминистра.