Brexit лишил бюджет Евросоюза 75 млрд. евро

В связи с "Брекзитом" бюджет Европейского Союза с 2021 по 2027 годы уменьшится в общей сложности на 75 млрд евро.

Об этом сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на заседании Европарламента в Страсбурге в среду, 12 февраля, передает DW.

Во время дебатов о бюджете на предстоящие семь лет глава исполнительного органа Евросоюза призвала учесть при планировании принятую в конце 2019 года европейскую экологическую программу Green Deal, на которую предполагается выделить 100 млрд евро.

Кроме того, фон дер Ляйен подчеркнула, что не согласится с бюджетом, в котором на цели защиты климата будет отведено менее 25 процентов всех расходов, поскольку в этом случае не удастся достичь поставленных ЕС экологических целей. Одновременно глава Еврокомиссии заявила о необходимости в ближайшем времени заключить компромисс.

"Если бюджет скоро не будет принят, в следующем году мы не будем в состоянии финансировать новые задачи", - отметила она.

В свою очередь председатель фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер (Manfred Weber) призвал покончить с дискуссиями о странах-донорах Евросоюза. Средства для защиты границ или для поддержки Африки не вернутся в страны ЕС, но важны для всех из них, пояснил Вебер.

В декабре новый председатель Еврокомиссии представила программу ЕС по защите климата, на которую в ближайшие годы будет выделено в общей сложности 100 млрд евро, а до 2030 года - 1 трлн евро. Европейский проект Green Deal по необходимым усилиям будет сравним с американской программой высадки человека на Луну в 1960-х годах, заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, целью всеобъемлющей программы станет достижение к 2050 году полной климатической нейтральности в странах ЕС, то есть экономической деятельности с нулевыми выбросами парниковых газов. Тем самым Европа надеется затормозить потепление на планете.