Шесть стран Европы присоединились к механизму по обходу санкций США

Франция, Германия и Великобритания приветствовали присоединение Бельгии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Норвегии и Швеции к платежному механизму INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges).

Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном в субботу, 30 ноября. Шесть стран присоединились к этому платежному механизму, который позволяет торговать с Ираном в обход санкций США, 29 ноября, передает DW.

Президент США Дональд Трамп в мае 2018 года объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и ввел санкции против Ирана, а затем ужесточил их. Тегеран на фоне этого начал отказываться от обязательств по ядерной сделке.

Франция, Германия и Великобритания создали INSTEX в январе 2019 года, летом они стали использовать этот механизм, сначала – только для гуманитарных нужд.