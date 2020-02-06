Акции Tesla подешевели на 21% на фоне проблем с заводом в Шанхае

Акции американской компании Tesla, выпускающей электромобили, обвалились минувшей ночью на Нью-Йоркской фондовой бирже на 21% до 704,11 доллара за акцию.

По сообщениям СМИ, падение котировок последовало после сообщения, которое опубликовал в китайской социальной сети Weibo вице-президент Tesla Тао Лин.

Он сообщил, что поставки автомобилей с завода в Шанхае будут временно прекращены, а возобновление работы производства ожидается 10 февраля. Закрытие завода объясняется требованиями китайских властей распустить рабочих из-за карантина, связанного с коронавирусом.

В настоящий момент акции Tesla торгуются на уровне $727,40 за акцию.

Соглашение о строительстве шанхайского завода Tesla было подписано в июле 2018 года с администрацией района Линьган недалеко от Шанхая и корпорацией «Линьган». Tesla планирует постепенно выйти на годовой объем производства до 500 тыс. автомобилей. Строительство первого за пределами США завода Tesla находится на завершающей стадии. Общий объем вложений в данный проект составит порядка 50 млрд юаней (около 7,2 млрд долларов).