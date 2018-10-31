Илон Маск купил акции Tesla на 10 млн долларов

Глава Tesla Илон Маск приобрел пакет акции этой американской компании на 10 млн долларов и намерен на следующей неделе купить ценные бумаги еще на 20 млн долларов. Об этом сообщил во вторник телеканал CNBC со ссылкой на уведомление Маска, поступившее в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Согласно уведомлению, за все время Маск приобрел на фондовом рынке 29 844 акции Tesla стоимостью более 9,9 млн долларов. Таким образом, предприниматель контролирует долю в 20% всего акционерного капитала компании, сообщает ТАСС.

Маск сообщил в начале августа, что хотел бы исключить Tesla из числа публичных компаний, договорившись с инвесторами о выкупе ее акций по цене 420 долларов за штуку. Затем он заявил, что уже обеспечил финансирование своего замысла, однако после встречи с инвесторами объявил об отказе от этих намерений.