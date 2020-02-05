Последнее обновление: 05.02.2020 13:09

Минстройархитектуры Беларуси подготовило проекты указов об ипотеке и стройсбережениях

Проекты указов об ипотеке и стройсбережениях планируется внести на рассмотрение Лукашенко в ближайшее время.

Об этом сообщил замминистра Минстройархитектуры Владимир Кухарев, передает БелТА.

"Что касается ипотеки, то необходимая проектная документация разработана, в том числе проект указа, в котором прописаны основные вопросы, касающиеся развития ипотечного строительства. Мы его делаем на базе нашего закона об ипотеке, но отрегулировали все проблемные вопросы, которые были выявлены в работе этого документа", - сказал Кухарев.

По его словам, документ согласован со всеми заинтересованными сторонами и проходит необходимые экспертизы. Также разработан и проект указа о строительно-жилищных сбережениях.

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