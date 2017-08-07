Белорусам вновь обещают ипотеку

Министр архитектуры и строительства Беларуси Анатолий Черный в эфире белорусского ТВ пообещал белорусам, что механизм ипотечного кредитования заработает в течение года.

"Важно, как будут изыматься квартиры при невозможности погашения долга. Думаю, в течение одного года эти механизмы будут", - сказал чиновник, не утонив, о каком годе идет речь: о календарном, 2017 или 2018.

Он также утверждает, что власти пытаются не допустить роста стоимости строительства.

"Сдержать рост квадратного метра уже удается. За первое полугодие стоимость квадратного метра при строительстве с господдержкой составляет в среднем Br804", - заявил Анатолий Черный.