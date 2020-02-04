Лукашенко решил сдать главе КНР всех нерадивых китайских подрядчиков

Лукашенко заявил, что намерен обсудить с китайским лидером Си Цзиньпином работу китайских подрядчиков, проваливших реализуемые за счет китайских связанных кредитов проекты в Беларуси.

Он поручил своему помощнику Александру Косинцу подготовить список таких проектов.

"У меня с Си Цзиньпином будет очень серьезный разговор. Я ему уже как-то намекал, а сейчас мы основательно об этом поговорим. И этим компаниям мало не покажется", - сказал Лукашенко.

Одним из таких провальных проектов является завод по производству картона в Добруше, который Лукашенко посетил сегодня.

"То, что завод очень нужен и он в высочайшей степени готовности, - это факт. Для нас это очередная наука, как надо работать с иностранцами. Оказывается, не все они белые и пушистые. Поэтому ни на кого не надо молиться. Надо надеяться только на себя».

«А если на кого-то и выходим, то надо работать, как работают все: пусть чуть дороже, но это должны быть фирмы с хорошим именем", - осознал наконец-то белорусский правитель прописную истину по итогам 15-летнего инвестиционного фиаско и миллиардов профуканных долларов.