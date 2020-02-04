Лукашенко потребовал до конца года запустить памятник по производству картона в Добруше

Завод по выпуску картона в Добруше начнет работу до конца года, сказал сегодня уехавший в Добруш Лукашенко.

"К концу года фабрика выйдет на работу в нормальном режиме. Мы полностью запустим производство", - заявил Лукашенко.

Готовность завода оценивается в 90%, осталось закончить строительные работы и запустить оборудование, для чего необходимы еще примерно $83 млн.

"А зачем столько денег для этого, если все есть?" – спросил Лукашенко.

Ему объяснили, что половина этих средств будет выплачена австрийской компании Andritz, которая займется запуском машин. Белорусские предприятия не могут сами сделать это, поскольку у них нет таких компетенций: подобного производства ранее не было на всем постсоветском пространстве.

"Австрийская компания - лидер в этой сфере. Они гарантируют, что мы получим то, ради чего строим завод", - пообещал глава концерна Юрий Назаров, добавив, что австрийская компания в случае необходимости поставит в Добруш оборудование.

"Все это мы должны производить у себя, если нам понадобится. У нас нет нефти, как в России. Они могут купить любые запчасти: им не жалко валюты. Нам надо валюту зарабатывать, поэтому желательно не вывозить ее. За импортозамещение мы возьмемся серьезно. Это же не дело", - сказал в ответ Лукашенко.

Инвестиционный проект по техническому переоснащению Добрушской бумажной фабрики "Герой труда" стартовал в 2012 году – началось строительство завода по выпуску мелованных и немелованных видов картона с объемом производства 200 тыс. т картона в год. Работы так и не были завершены, объект законсервирован.

В 2019 году правительство утвердило схему завершения проекта отдельными пусковыми комплексами с привлечением специализированных организаций в качестве подрядчиков по каждому направлению. Завод планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году, а в 2022-м он должен выйти на проектную мощность.

Изначально ожидалось, что инвестпроект по переоснащению фабрики будет завершен в 2015 году. Однако это не было сделано, поскольку китайский генподрядчик компания "Сюань Юань" неоднократно срывала сроки из-за проблем с финансированием. В 2018 году контракт с нею был расторгнут.

Общая стоимость завода составляла почти $350 млн. С начала реализации проекта генподрядчику было заплачено более $265 млн. Остаток кредитных ресурсов (около $83) остался неосвоенным и по ходатайству Министерства финансов был зачтен Государственным банком развития Китая в счет погашения основного долга.

В октябре 2019 года глава Госконтроля РБ Леонид Анфимов, говоря о заводе, сказал, что "Пока это памятник".