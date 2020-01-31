Курсы наличной валюты в банках Минска на 31 января 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,01 рубля и составил 2,138 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,01 рубля и составил 2,142 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,013 рубля и составила 2,355 рубля, минимальная продажа выросла на 0,014 рубля и составила 2,36 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,38(снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,39( снизился на 0,01 рубля).