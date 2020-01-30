Курсы наличной валюты в банках Минска на 30 января 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,003 рубля и составил 2,128 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,012 рубля и составил 2,132 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,004 рубля и составила 2,342 рубля, минимальная продажа выросла на 0,002 рубля и составила 2,346 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,39(снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,40(не изменился).