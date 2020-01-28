Курсы наличной валюты в банках Минска на 28 января 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,007 рубля и составил 2,122 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,003 рубля и составил 2,125 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,016 рубля и составила 2,35 рубля, минимальная продажа выросла на 0,005 рубля и составила 2,345 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,38(снизился на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,39(снизился на 0,02 рубля).