Курсы наличной валюты в банках Минска на 27 января 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,003 рубля и составил 2,115 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,006 рубля и составил 2,122 рубля.

Максимальная покупка евро не изменилась и составила 2,334 рубля, минимальная продажа выросла на 0,001 рубля и составила 2,34 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,4(снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,41(снизился на 0,01 рубля).