Президент Узбекистана объявил о реформировании банковской системы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал принять решительные меры по развитию банковской системы республики, которая, по его мнению, сейчас отстает от современных требований на 10-15 лет.

Об этом он заявил в пятницу в ходе ежегодного обращения к парламентариям республики, передает ТАСС.

«Нам необходимо принять в этом году решительные меры по развитию банковской системы. К сожалению, банковская система отстает на 10-15 лет от современных требований по развитию цифровых технологий, внедрению новых банковских продуктов и программного обеспечения», - передает его слова пресс-служба главы государства.

По словам президента, начиная с 2020 года, в республике будет реализована масштабная реформа с целью повышения капитальной, ресурсной базы и доходности банков. В банковской системе, отметил Мирзиёев, «следует наладить деятельность «фабрики проектов», направленной на поддержку предпринимателей».

Мирзиёев отметил, что узбекские банки «должны выходить на международные финансовые рынки, привлекать доступные и долгосрочные ресурсы». В 2020 году, по его словам, «целесообразен выпуск евробондов Национальным банком и «Ипотекабанком». При этом «банки с государственной долей будут поэтапно реализованы стратегическим инвесторам». Планируется также полностью реорганизовать Банковско-финансовую академию республики совместно с зарубежными специалистами с целью подготовки современных кадров.

Глава государства подчеркнул, что «следует в корне обновить программное обеспечение банков путем широкого внедрения современных информационных технологий». Как отметил президент, «важно формировать доверие населения к банковской системе и не допускать вмешательства в деятельность банков со стороны».

По словам Мирзиёева, будет продолжена практика привлечения на руководящие должности в госбанки специалистов ведущих иностранных финансовых институтов для внедрения современной банковской практики и менеджмента.