Банки Узбекистана с 5 сентября будут совершать операции с сумом по курсу 8000-8100 за $1 - источник

Банки Узбекистана со вторника будут продавать и покупать сум по 8.000-8.150 за $1, сообщил Reuters источник в коммерческом банке.

Центральный банк Узбекистана еще не объявил новый обменный курс. Сейчас обменный курс сума, устанавливаемый Центробанком, составляет 4.210 за $1, тогда как на черном рынке - около 7.700 сумов за доллар.

Унификация курса Центробанка и курса на черном рынке проводится в рамках валютной реформы.

С момента победы на президентских выборах в декабре прошлого года Шавкат Мирзиеев постепенно проводит либерализацию валютного рынка Узбекистана, второй крупнейшей экономики в Центральной Азии.

Многие иностранные компании до сих пор воздерживались от инвестиций в богатую ресурсами страну с 32-миллионнным населением, в том числе из-за требования, которое обязывало большинство предприятий продавать иностранную валюту по официальному курсу и покупать ее по гораздо более высокому.