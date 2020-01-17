Нефтепереработчики США скупают дешевый российский мазут

Американские нефтеперерабатывающие компании скупают дешевый высокосернистый мазут из России и стран Балтии для переработки, пользуясь новыми стандартами Международной морской организации, которые снизили спрос на более грязное судовое топливо.

Американские нефтеперерабатывающие компании Valero Corp, Chevron Corp и Phillips 66 покупают высокосернистый мазут, говорят трейдеры, используя преимущества своих комплексных операций для превращения высокосернистого мазута, смешанного с нефтью, в такие продукты, как дизельное топливо, газойль и бензин, передает Reuters.

В этом месяце, по данным аналитической фирмы Vortexa Ltd., в США поступит 2,2 миллиона тонн мазута, в основном из России и стран Балтии - самый высокий показатель как минимум за три года. Две трети от общего объема - российского происхождения, свидетельствуют данные.

Новый жесткий регламент Международной морской организации ООН (IMO) с 1 января ограничил использование на мировом рынке судового топлива с содержанием серы выше 0,5%. Вступление в силу новых стандартов снизило спрос на такие виды судового топлива, как высокосернистый мазут. Избыток судового топлива на руку нефтеперерабатывающим компаниям, согласно трейдерам, которые ранее наблюдали резкое падение маржи из-за слабого мирового спроса на нефтепродукты, такие как дизельное топливо и бензин.

Высокосернистый мазут продавался по $39,55 за баррель в среду на побережье Мексиканского залива США, что на 30% ниже, чем годом ранее, по данным S&P Global Platts. Согласно данным Vortexa, импорт в США в январе, как ожидается, вырастет на 54% по сравнению с декабрем.

Нефтеперерабатывающие компании покупают высокосернистый мазут, чтобы заменить потерянные в результате санкций США поставки из Венесуэлы и Ирана, а трейдеры говорят, что они видят возможность высокой маржи на продукты, переработанные с использованием высокосернистого мазута, даже несмотря на то, что такая смесь дает меньше баррелей, чем переработка нефти в нефтепродукты.

Кроме того, высокосернистый мазут торгуется ниже мексиканской нефти Maya и канадской тяжелой нефти. Он торгуется примерно на $23 за баррель ниже Brent, в то время как нефть марки Maya и канадская нефть - примерно на $10 ниже Brent.