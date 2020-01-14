Последнее обновление: 14.01.2020 19:21

Петриковский ГОК обойдется Беларуськалию почти в $1 млрд

Первую очередь Петриковского ГОКа запустят в 2021 году, сообщил сегодня генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый.

"Это не отсрочка, это планово. Комбинат невозможно запустить и сразу выйти на проектные мощности: после запуска в 2021 году он будет выходить на проектную мощность в течение трех лет", - сказал Иван Головатый, которого цитирует БелТА.

В строительство Петриковского ГОК уже вложено порядка $690 млн. В этом году планируется направить для реализации проекта еще $200-250 млн.

Проект предполагает строительство рудника и сильвинитовой обогатительной фабрики. Петриковский ГОК будет выпускать 1,5 млн т калийных удобрений в год с возможностью наращивания объемов до 3 млн т. Как ожидается, в 2020 году на предприятии произведут 300 тыс. т, в 2021-м - 800 тыс. т. В 2023 году предприятие выйдет на проектную мощность с обеспечением выпуска 1,5 млн т удобрений в год.

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