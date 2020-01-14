ЕАБР предоставит Беларускалию кредит на $400 млн. на 5 лет

Евразийский банк развития выдаст ОАО "Беларуськалий" кредит сроком на 5 лет под комфортный процент.

Об этом сообщает Sputnik.by со ссылкой на главу правления ЕАБР Андрея Бельянинова.

По его словам, совместный с белорусским калийным гигантом проект является одним из самых удачных для банков.

"Это первый проект, который мы подписали в этом году. Сумма - 400 миллионов долларов", - уточнил председатель правления, отметив, что кредит выделяется без подписания госгарантий на техническое перевооружение и частично на оборотные средства.

"Мы бы и больше дали", - заверил Бельянинов.