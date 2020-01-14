Последнее обновление: 14.01.2020 19:21

ЕАБР предоставит Беларускалию кредит на $400 млн. на 5 лет

Евразийский банк развития выдаст ОАО "Беларуськалий" кредит сроком на 5 лет под комфортный процент.

Об этом сообщает Sputnik.by со ссылкой на главу правления ЕАБР Андрея Бельянинова.

По его словам, совместный с белорусским калийным гигантом проект является одним из самых удачных для банков.

"Это первый проект, который мы подписали в этом году. Сумма - 400 миллионов долларов", - уточнил председатель правления, отметив, что кредит выделяется без подписания госгарантий на техническое перевооружение и частично на оборотные средства.

"Мы бы и больше дали", - заверил Бельянинов.

Далее по теме
blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование