Курсы обмена наличной иностранной валюты в банках Минска на 13 января

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,001 рубля и составил 2,119 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,003 рубля и составил 2,122 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,001 рубля и составила 2,353 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,004 рубля и составила 2,355 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,46(вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,47(вырос на 0,01 рубля).