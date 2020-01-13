Последнее обновление: 13.01.2020 10:29

Курсы обмена наличной иностранной валюты в банках Минска на 13 января

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,001 рубля и составил 2,119 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,003 рубля и составил 2,122 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,001 рубля и составила 2,353 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,004 рубля и составила 2,355 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,46(вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,47(вырос на 0,01 рубля).

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