Курсы наличной валюты в банках Минска на 10 января 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,008 рубля и составил 2,118 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,008 рубля и составил 2,125 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,004 рубля и составила 2,352 рубля, минимальная продажа выросла на 0,007 рубля и составила 2,359 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,45(вырос на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,46(вырос на 0,02 рубля).