Россию накрыла "инфляция борща"

Пока ЦБ празднует победу над инфляцией с ее замедлением до рекордно низких в истории страны значений, беднейшая часть населения России сталкивается с резким ростом цен, пишет finanz.ru.

В мае в России резко подорожали базовые овощи, следует из данных Росстата, которые приводит в обзоре Citigroup. Ценовой скачок в 50-100 раз превысил официальную инфляцию, измеренную индексом потребительских цен - 0,4%.

Рост цен на свеклу, морковь и лук составил 20-30%, на капусту - 40%.

Этот суповой набор - ингредиенты для борща - служит точным измерителем инфляции на уровне самой бедной прослойки населения, отмечает Citigroup. Речь идет о тех, кто тратит почти все свои доходы на продукты питания. Таких в стране, по данным РАНХиГС, - около 20%, а отдельных регионах (например, Удмурии, Орловоской и Саратовской областях) почти половина.

"Важность недорогих овощей тем выше, чем беднее домохозяйства, - соглашается экономист Промсвязьбанка Сергей Наркевич.

Эта "инфляция борща" непропорционально задевает значительную часть граждан РФ, чьи доходы ниже среднего, и может привести к повышению инфляционных ожидании, считают в Citigroup.

По данным ЦБ на май, россияне оценивали рост цен в 12,1% - вчетверо выше, чем показали расчеты Росстата (4,1%), и ждали, что инфляция составит около 10,3% в ближайшие 12 месяцев.

Положение для российских финансовых властей и центробанка в частности осложняет растущая пропасть между богатыми и бедными: исчезновение среднего класса, наиболее чувствительного к изменениям процентных ставок и цен, ослабляет влияние регулятора на инфляцию. Это также объясняет, почему рост цен, отмечаемый потребителями, почти втрое превышает фактическую инфляцию, отмечает Citigroup.